Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies

Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies

Waarschuwen

Vandaag, 15:22

Link gekopieerd

Albert Heijn en Jumbo zijn zaterdag druk bezig met het aanvullen van flessenwater in de schappen van supermarkten in en rond Utrecht. Waterbedrijf Vitens kwam eerder op de dag met een kookadvies voor drinkwater in de regio, waarna de vraag naar flessenwater flink toenam.

"Jumbo zet alles op alles om winkels in de regio extra te beleveren met water", laat een woordvoerster weten. Volgens de supermarktketen wordt er zaterdag in totaal 7.500 liter water geleverd aan de Jumbo-winkels in de regio. Ook Albert Heijn doet er "alles aan" om zo snel mogelijk nieuw flessenwater in de winkels te krijgen, aldus een woordvoerder. Tegelijkertijd roept Albert Heijn klanten op om niet te gaan hamsteren. "Laten we de rust behouden", zegt de zegsman.

Een bacterie in het Utrechtse kraanwater zorgt zaterdag voor onrust: in supermarkten worden flessen water massaal gehamsterd. Waterbedrijf Vitens roept op om het kraanwater eerst te koken, maar veel mensen kiezen toch liever voor flessenwater, zo is te zien in de video hieronder.

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater
2:24

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Door ANP

Lees ook

Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'
Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'
Kookadvies voor drinkwater in delen van Utrecht en omgeving door bacterie
Kookadvies voor drinkwater in delen van Utrecht en omgeving door bacterie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.