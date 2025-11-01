Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies

Albert Heijn en Jumbo zijn zaterdag druk bezig met het aanvullen van flessenwater in de schappen van supermarkten in en rond Utrecht. Waterbedrijf Vitens kwam eerder op de dag met een kookadvies voor drinkwater in de regio, waarna de vraag naar flessenwater flink toenam.

"Jumbo zet alles op alles om winkels in de regio extra te beleveren met water", laat een woordvoerster weten. Volgens de supermarktketen wordt er zaterdag in totaal 7.500 liter water geleverd aan de Jumbo-winkels in de regio. Ook Albert Heijn doet er "alles aan" om zo snel mogelijk nieuw flessenwater in de winkels te krijgen, aldus een woordvoerder. Tegelijkertijd roept Albert Heijn klanten op om niet te gaan hamsteren. "Laten we de rust behouden", zegt de zegsman.

Een bacterie in het Utrechtse kraanwater zorgt zaterdag voor onrust: in supermarkten worden flessen water massaal gehamsterd. Waterbedrijf Vitens roept op om het kraanwater eerst te koken, maar veel mensen kiezen toch liever voor flessenwater, zo is te zien in de video hieronder.