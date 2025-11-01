Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'

Zaterdagochtend vroeg stonden bij sommige supermarkten in Utrecht rijen. Niet voor een nieuw product, maar voor flessen water. De Utrechters zitten namelijk zonder schoon drinkwater doordat het kraanwater in de stad 'licht verontreinigd' is met de darmbacterie enterokokken, zo meldt waterbedrijf Vitens. Daarom adviseert het bedrijf om het kraanwater te koken. Toch kiezen veel mensen voor de zekerheid van flessen uit de supermarkt.

"Het voelt alsof corona weer terug is en we massaal hamsteren", vertelt een man aan Hart van Nederland, vlak nadat hij de supermarkt heeft verlaten. Hij hoopte nog wat flessen te kunnen halen, maar de schappen zijn leeg. "Dan gaan we maar ouderwets het water koken, dat durven we ook nog wel aan."

Sla niet te veel in

Door het kookadvies voor drinkwater in en rond de stad zien supermarktketens dat er zaterdagochtend meer water wordt verkocht dan normaal. Bij meerdere filialen in en rond Utrecht gaat de verkoop van flessenwater hard. Zo stond er bij een Albert Heijn-filiaal al vóór openingstijd een rij, en waren elders de schappen nagenoeg leeg.

Albert Heijn roept klanten op om niet te veel in te slaan. "Laten we de rust behouden", zegt een woordvoerder. Albert Heijn heeft naar eigen zeggen veel voorraad. Het is vervelend voor klanten die net in de winkel zijn als het schap leeg is, omdat het even duurt voordat het weer is aangevuld, legt de woordvoerder uit. Heel veel water inkopen is volgens hem "nergens voor nodig".

Filterkoffie

Desondanks zijn er toch veel mensen die tevergeefs op zoek gaan naar flessen water. "Ik zag allemaal berichtjes voorbijkomen, dus toen ben ik ook snel gegaan", vertelt een vrouw aan Hart van Nederland buiten de supermarkt. Maar ook zij grijpt mis. "Heel vervelend, want nu zit mijn kat zonder water. Dat is wel lastig, dus we moeten misschien naar een andere stad rijden om water te halen." De paniek slaat niet bij iedereen toe. "We hebben toch gewoon een oproep gekregen om water te koken? Dan hoef je toch niet in te slaan?"

Francien Verschuuren werkt in een koffietent in Utrecht en ook voor haar was het even schakelen zaterdagochtend. Normaal gebruikt ze een bonenmachine voor de koffie, maar die is aangesloten op de waterleiding en dus niet bruikbaar. "Daarom serveren we nu noodgedwongen filterkoffie. We koken het water eerst op een kookplaatje en daarna gebruiken we het voor de filterkoffie. Het is wat het is."

Uiterlijk dinsdag 4 november komt Vitens met een update over het kookadvies.