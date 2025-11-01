Kookadvies voor drinkwater in delen van Utrecht en omgeving door bacterie

In delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist is het drinkwater licht verontreinigd met de enterokokkenbacterie. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Het advies is om kraanwater drie minuten te koken voordat je het drinkt, gebruikt om eten te bereiden of je tanden ermee poetst.

De enterokokkenbacterie komt van nature voor in de darmen van mensen, legt een woordvoerder van Vitens uit. Gezonde personen zouden er normaal gesproken geen last van moeten hebben, maar het drinken van besmet water kan soms maag- en darmklachten veroorzaken.

Vorig jaar ontstond in Apeldoorn en omstreken een run op water in flessen, nadat het drinkwater daar vervuild bleek met de poepbacterie E.coli. Dat zie je deze video:

2:23 Enorme run op water in Apeldoorn na besmetting drinkwater met poepbacterie

Vitens roept op "het flessenwater in de winkels zoveel mogelijk te laten staan voor mensen die geen mogelijkheid hebben om water te koken". Op die manier blijft er voldoende water beschikbaar "voor wie het echt nodig heeft".

In een Albert Heijn-filiaal aan de Twijnstraat in Utrecht is water een gewild product, ziet een ANP-verslaggever. Voor openingstijd stond zaterdagochtend een tiental mensen in de rij voor de deur om zo snel mogelijk water in te slaan.

Kwetsbare groepen

Vooral kwetsbare groepen moeten extra opletten, waarschuwt de woordvoerder. "Het kookadvies geldt voor iedereen, maar zwangeren, ouderen, kinderen en mensen met een onderliggende aandoening moeten extra waakzaam zijn en bij twijfel contact opnemen met de huisarts of de GGD."

Het waterreservoir waar de bacterie is aangetroffen, is inmiddels buiten gebruik gesteld. Vitens heft het kookadvies pas op wanneer twee opeenvolgende metingen schoon zijn. "Helaas kunnen we vooraf niet zeggen hoelang dit duurt." Uiterlijk dinsdag 4 november komt Vitens met een update over het kookadvies.

Hieronder vind je een lijst met alle postcodes waar het kookadvies van kracht is: