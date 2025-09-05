Terug

Poepbacterie duikt op in Goor: inwoners moeten water koken

Poepbacterie duikt op in Goor: inwoners moeten water koken

Gisteren, 22:46

In delen van Goor is het drinkwater verontreinigd met de poepbacterie enterokokken. Vitens roept mensen in verschillende postcodes in de Twentse plaats op hun drinkwater voor gebruik drie minuten te koken. Het gaat om een lichte verontreiniging, zegt een woordvoerster vrijdagavond. "We onderzoeken nu waar het vandaan komt."

Mensen kunnen hun water beter koken voordat ze dit willen drinken of er eten mee willen klaarmaken. Ook voor het tandenpoetsen is het verstandig om gekookt water te gebruiken, adviseert Vitens. Het drinkwaterbedrijf weet nog niet hoe lang het gaat duren voordat mensen weer gewoon water uit de kraan kunnen tappen.

Oorzaak onbekend

In 2024 gold ook een kookadvies voor drinkwater in Goor. Ook toen zat de darmbacterie enterokokken in het water. "Deze twee gebeurtenissen lijken los van elkaar te staan", zegt de woordvoerster. "Destijds had het veel geregend, waardoor de grondwaterstand hoog stond. Water van de oppervlakte is toen in de winputten gelopen. We hebben daarna maatregelen hiertegen getroffen."

Nu is de verontreiniging op een andere plek aangetroffen dan de vorige keer. "De winputten zijn schoon, de verontreiniging kwam vandaag omhoog bij de reinwaterkelder. Hoe dat kan, weten we nog niet."

