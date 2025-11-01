Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nog tot dinsdag water koken in Utrecht na vondst bacterie

Nog tot dinsdag water koken in Utrecht na vondst bacterie

Waarschuwen

Vandaag, 17:09 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Inwoners in de regio Utrecht moeten het leidingwater voorlopig blijven koken voor gebruik. Dat advies geldt in elk geval tot en met dinsdag, laat waterbedrijf Vitens weten. Zaterdag zijn er twintig watermonsters uit het getroffen gebied genomen en op kweek gezet. Pas over twee dagen is duidelijk of er daadwerkelijk enterokokken in het water zitten.

Vitens wil twee dagen achter elkaar schone testuitslagen hebben en dus kan het drinkwater in het gebied tot in ieder geval dinsdag niet direct worden gedronken. Een woordvoerder van Vitens zegt te hopen op een uitslag in de loop van de dinsdagmiddag. Als maandag uit de kweken van zaterdag blijkt dat de bacterie nog in het water zit, wordt het kookadvies verlengd.

Water hamsteren

Ondanks dat Vitens aangeeft dat het water na het koken weer veilig is, zijn de schappen in verschillende supermarkten leeg. Veel inwoners nemen het zekere voor het onzekere en hamsteren massaal water om de komende dagen door te komen, zo is te zien in de video hieronder.

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater
2:24

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Zaterdagochtend meldde Vitens dat de bacterie is gevonden in het water. Sindsdien geldt het kookadvies voor mensen in Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, De Bilt, Bunnik, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist aangeraden. Met het koken wordt de bacterie gedood en zo kan deze geen maag- en darmklachten meer veroorzaken.

Voor welke postcodes het kookadvies precies geldt, lees je hier.

Door ANP

Lees ook

Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'
Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'
Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies
Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.