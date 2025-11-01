Nog tot dinsdag water koken in Utrecht na vondst bacterie

Inwoners in de regio Utrecht moeten het leidingwater voorlopig blijven koken voor gebruik. Dat advies geldt in elk geval tot en met dinsdag, laat waterbedrijf Vitens weten. Zaterdag zijn er twintig watermonsters uit het getroffen gebied genomen en op kweek gezet. Pas over twee dagen is duidelijk of er daadwerkelijk enterokokken in het water zitten.

Vitens wil twee dagen achter elkaar schone testuitslagen hebben en dus kan het drinkwater in het gebied tot in ieder geval dinsdag niet direct worden gedronken. Een woordvoerder van Vitens zegt te hopen op een uitslag in de loop van de dinsdagmiddag. Als maandag uit de kweken van zaterdag blijkt dat de bacterie nog in het water zit, wordt het kookadvies verlengd.

Water hamsteren

Ondanks dat Vitens aangeeft dat het water na het koken weer veilig is, zijn de schappen in verschillende supermarkten leeg. Veel inwoners nemen het zekere voor het onzekere en hamsteren massaal water om de komende dagen door te komen, zo is te zien in de video hieronder.

2:24 Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Zaterdagochtend meldde Vitens dat de bacterie is gevonden in het water. Sindsdien geldt het kookadvies voor mensen in Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, De Bilt, Bunnik, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist aangeraden. Met het koken wordt de bacterie gedood en zo kan deze geen maag- en darmklachten meer veroorzaken.

