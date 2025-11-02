Kookadvies in regio Utrecht dwingt ziekenhuizen tot improvisatie

Ziekenhuizen in Utrecht hebben ook zondag nog te maken met de verontreiniging van het drinkwater in en rond de stad. Gebruik flessenwater of verpakt water, of kook het water minstens drie minuten, blijft het dringende advies van waterbedrijf Vitens, zeker tot en met dinsdagmiddag.

Voor het Diakonessenhuis in Utrecht was het zaterdagmiddag "even spannend om alles te organiseren", zegt een woordvoerster. De facilitaire dienst is aan het inkopen geslagen waardoor er in de middag "ongeveer 1800 liter flessenwater" kon worden geleverd. Verder zijn alle afdelingen ingeschakeld om water volgens het advies van waterbedrijf Vitens drie minuten te koken. Aan de collega's van de avondploegen is gevraagd zelf water mee te nemen.

De run op flessenwater in supermarkten leidde zaterdag op verschillende plekken in en rond Utrecht tot lege schappen en teleurstelling. Dat zie je in deze video:

2:24 Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Ziekenhuis UMC Utrecht meldt dat medewerkers, bezoekers en patiënten met een afspraak op een polikliniek geen koffie, thee of drinkwater kunnen krijgen. Neem het zelf mee, is het devies. Zaterdag al zei een woordvoerster dat er grote hoeveelheden gekookt water stonden af te koelen. "Intern hebben we alles op orde. Er zijn geen gevolgen voor de patiëntenzorg", zegt ze zondag.

Run op water in supermarkten

In delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist is het drinkwater verontreinigd met de darmbacterie enterokokken, meldde Vitens zaterdagochtend. Dat leidde tot een run op flessenwater in supermarkten in de regio. Vitens heft het kookadvies op na twee opeenvolgende schone monsteruitslagen, maar dat kan dus nog even duren.

Enterokokkenbacterie De enterokokkenbacterie komt van nature voor in de darmen van mensen. Gezonde personen zouden er normaal gesproken geen last van moeten hebben, maar het drinken van besmet water kan soms maag- en darmklachten veroorzaken.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hoeft geen maatregelen te nemen, omdat het niet in de getroffen gebieden ligt. "Vitens heeft ons verzekerd dat ons water schoon is", zegt een woordvoerder.

