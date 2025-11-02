Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kookadvies in regio Utrecht dwingt ziekenhuizen tot improvisatie

Kookadvies in regio Utrecht dwingt ziekenhuizen tot improvisatie

Waarschuwen

Vandaag, 11:22

Link gekopieerd

Ziekenhuizen in Utrecht hebben ook zondag nog te maken met de verontreiniging van het drinkwater in en rond de stad. Gebruik flessenwater of verpakt water, of kook het water minstens drie minuten, blijft het dringende advies van waterbedrijf Vitens, zeker tot en met dinsdagmiddag.

Voor het Diakonessenhuis in Utrecht was het zaterdagmiddag "even spannend om alles te organiseren", zegt een woordvoerster. De facilitaire dienst is aan het inkopen geslagen waardoor er in de middag "ongeveer 1800 liter flessenwater" kon worden geleverd. Verder zijn alle afdelingen ingeschakeld om water volgens het advies van waterbedrijf Vitens drie minuten te koken. Aan de collega's van de avondploegen is gevraagd zelf water mee te nemen.

De run op flessenwater in supermarkten leidde zaterdag op verschillende plekken in en rond Utrecht tot lege schappen en teleurstelling. Dat zie je in deze video:

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater
2:24

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Ziekenhuis UMC Utrecht meldt dat medewerkers, bezoekers en patiënten met een afspraak op een polikliniek geen koffie, thee of drinkwater kunnen krijgen. Neem het zelf mee, is het devies. Zaterdag al zei een woordvoerster dat er grote hoeveelheden gekookt water stonden af te koelen. "Intern hebben we alles op orde. Er zijn geen gevolgen voor de patiëntenzorg", zegt ze zondag.

Run op water in supermarkten

In delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist is het drinkwater verontreinigd met de darmbacterie enterokokken, meldde Vitens zaterdagochtend. Dat leidde tot een run op flessenwater in supermarkten in de regio. Vitens heft het kookadvies op na twee opeenvolgende schone monsteruitslagen, maar dat kan dus nog even duren.

Enterokokkenbacterie

De enterokokkenbacterie komt van nature voor in de darmen van mensen. Gezonde personen zouden er normaal gesproken geen last van moeten hebben, maar het drinken van besmet water kan soms maag- en darmklachten veroorzaken.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hoeft geen maatregelen te nemen, omdat het niet in de getroffen gebieden ligt. "Vitens heeft ons verzekerd dat ons water schoon is", zegt een woordvoerder.

Bekijk hier voor welke plaatsen het kookadvies geldt.

Door ANP

Lees ook

Nog tot dinsdag water koken in Utrecht na vondst bacterie
Nog tot dinsdag water koken in Utrecht na vondst bacterie
Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies
Supermarkten vullen voorraden aan na run op water door kookadvies
Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'
Utrechters hamsteren massaal flessenwater na kookadvies: 'Alsof corona terug is'
Kookadvies voor drinkwater in delen van Utrecht en omgeving door bacterie
Kookadvies voor drinkwater in delen van Utrecht en omgeving door bacterie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.