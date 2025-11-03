Thuiswerkadvies voor grote bedrijven in Utrecht na bacterie in drinkwater

Utrechters zitten al dagenlang met kraanwater dat vervuild is door een bacterie. Het koken van water voordat je het gebruikt, bijvoorbeeld om koffie te zetten, is nodig om het veilig te kunnen drinken. Omdat dat op kantoor lastig is, raden veel Utrechtse bedrijven hun medewerkers aan om thuis te werken.

Het gaat om grote bedrijven zoals Rabobank en verzekeraar ASR. De kantoren blijven wel open en evenementen bij de bank gaan door, zij het met aangepaste catering. Bij ASR mag het personeel ook komen, maar dan is het meenemen van eigen drinken wel handig. Bepaalde gelegenheden, zoals sollicitatiegesprekken, kunnen gewoon doorgaan en er zijn flesjes water beschikbaar. Ook is het bedrijfsrestaurant daar open.

Hamsteren

De vondst van de bacterie leidde vorige week al tot een run op flessenwater in Utrechtse supermarkten. "Het voelt alsof corona weer terug is en we massaal hamsteren", vertelt een man aan Hart van Nederland, vlak nadat hij de supermarkt heeft verlaten.

Ook de Utrechtse horeca moet zich aanpassen. Cafés kunnen soms even geen koffie serveren, of ze serveren andere koffie dan normaal. Een ondernemer heeft zelfs een enorm vat met voorgekookt water staan, dat ze gedurende de dag gebruiken.

Dinsdag verwacht Vitens de testuitslagen van de monsters die nu nog op kweek staan. Tot die tijd blijft het een grote uitdaging voor iedereen.