Consumentenbond: veel reisaanbiedingen kloppen nog steeds niet

Reisorganisaties lokken consumenten nog steeds met aanbiedingen die in werkelijkheid niet beschikbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ondanks eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie en beloftes van de sector is er nauwelijks verbetering ten opzichte van 2025.

De Consumentenbond onderzocht bij de tien grootste online reisaanbieders telkens 25 aanbiedingen. Daaruit blijkt dat bijna één op de drie pakketreizen niet te boeken was voor de geadverteerde prijs. In sommige gevallen bleek een reis helemaal niet beschikbaar. De meeste afwijkingen werden gevonden bij Prijsvrij/D-reizen, Dé VakantieDiscounter, Alltours en Expedia. Bolderman/Effeweg.nl en TUI scoorden het beste, maar ook daar klopten niet alle aanbiedingen.

Twee jaar geleden waarschuwde de Consumentenbond ook al over misleidende reisaanbiedingen, zoals te zien in de video boven dit artikel.

Nauwelijks verbetering

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar, toen ook ongeveer 30 procent van de aanbiedingen niet klopte. Bij sommige aanbieders is de situatie zelfs verslechterd. Zo daalde het aantal correcte prijzen bij Corendon/Stip Reizen. Andere partijen, zoals TUI en Bolderman/Effeweg.nl, lieten juist een lichte verbetering zien.

Volgens de Consumentenbond overtreden reisorganisaties hiermee de regels. "Reisaanbieders moeten ervoor zorgen dat reizen waarvoor ze adverteren ook daadwerkelijk beschikbaar zijn", zegt directeur Sandra Molenaar.

De organisatie heeft de afgelopen jaren meerdere klachten ingediend over misleidende reisprijzen. Hoewel verborgen kosten inmiddels minder voorkomen, blijven onrealistische aanbiedingen een probleem. Prijsvrij en D-reizen hebben toegezegd voor juni met een oplossing te komen. Gebeurt dat niet, dan overweegt de Consumentenbond juridische stappen.