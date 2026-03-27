Consumentenbond: 'laagste paasprijzen-claim' Jumbo misleidend

De Consumentenbond zet grote vraagtekens bij de paasprijzenactie van Jumbo. De supermarkt claimt de laagste prijzen te hebben rond Pasen, maar volgens de belangenorganisatie is dat "te kort door de bocht".

Volgens de Consumentenbond rammelt de prijsvergelijking aan alle kanten. De organisatie stelt dat Jumbo alleen een beperkte selectie van dertig producten vergelijkt met vijf andere supermarkten. "Bovendien zitten dure en typische paasproducten, zoals paaseieren en paasstollen, niet in de vergelijking", schrijft de Consumentenbond.

Ook zouden er fouten in de vergelijking zitten en worden belangrijke details niet duidelijk genoeg vermeld. Daardoor krijgen klanten volgens de bond geen eerlijk beeld van de werkelijke prijzen.

Enkele aanpassingen na kritiek

Jumbo laat weten dat de campagne volgens hen "goed onderbouwd" is. Wel heeft de supermarkt na de kritiek enkele aanpassingen gedaan. Zo is de toelichting op de website, in de digitale folder en op schermen duidelijker gemaakt.

Toch vindt de Consumentenbond dat niet genoeg. "Die uitleg staat niet op de talloze posters die de klanten in de winkels tegenkomen. Jumbo wil die niet aanpassen of weghalen", zegt de organisatie.

De supermarkt zegt dat prijzen worden aangepast zodra een product ergens anders goedkoper blijkt. Maar volgens de Consumentenbond blijft de vergelijking "vol fouten en gaten" en is er geen sprake van de laagste paasprijzen. De organisatie overweegt verdere stappen als Jumbo de claim blijft gebruiken.