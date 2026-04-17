Geen geld voor een starterswoning? Renske kocht met vijf vrienden een huis

De woningmarkt is krap en huizen zijn duur. Daardoor zoeken steeds meer mensen naar andere oplossingen. Voor Renske Zandjans uit Nijmegen en haar vrienden was samen een huis kopen een uitkomst toen ze hun huurhuis moesten verlaten. Alleen kopen bleek te duur en een nieuw groot huurhuis was lastig te vinden. "We zijn daarom met een groep gaan nadenken over alternatieven. Daar kwam een vriendenhypotheek uit", vertelt ze.

Met vijf vrienden kochten ze een groot huis, met hulp van bemiddelaar STUT en een hypotheek via de Rabobank. Met een budget van 780.000 euro werd de zoektocht makkelijker. Inmiddels is ieder voor een vijfde eigenaar. Ze hebben afspraken gemaakt over de kosten en overleggen elke maand over financiën, onderhoud en andere zaken. "We hebben elke maand een soort meeting voor de zakelijke dingen", zegt Renske. Inmiddels wonen ze er een jaar.

Kansen, maar ook risico's

Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond is er steeds meer interesse in samen een huis kopen. De organisatie biedt een vriendenhypotheek aan met advies, financieringsmogelijkheden en hulp bij het maken van afspraken. Donat zegt dat samen kopen kansen biedt, maar ook risico's kent, zoals gezamenlijke aansprakelijkheid en mogelijke problemen als iemand wil vertrekken. Daarom is een goede voorbereiding volgens haar belangrijk.