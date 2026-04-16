Goed nieuws voor starters: huizenprijs zakt weer onder half miljoen euro

De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen in Nederland is in het afgelopen kwartaal weer onder de half miljoen euro gezakt. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag. Een huis kostte in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 484.658 euro. Dat is 2,7 procent minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Eind 2025 doorbrak de huizenprijs nog de grens van een half miljoen euro. Toen moesten kopers gemiddeld ruim 503.000 euro betalen. Een prijsdaling in het eerste kwartaal is volgens de NVM gebruikelijk, maar dit keer is de afname sterker dan in voorgaande jaren. Gemiddeld lag de daling in de afgelopen vijf jaar namelijk rond de 1,2 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de gemiddelde prijs juist met 2,7 procent, ofwel ongeveer 10.000 euro.

Regionale verschillen

De woningverkopen via bij de NVM aangesloten makelaars zijn flink gedaald. In het eerste kwartaal werden ongeveer 34.600 huizen verkocht. Dat is 27 procent minder dan in de laatste drie maanden van 2025 en een grotere afname dan gebruikelijk in deze periode. Het fotograferen en bezichtigen van woningen werd uitgesteld vanwege sneeuw en ijzel. Daarnaast steeg de hypotheekrente, daalde het consumentenvertrouwen en zorgden internationale ontwikkelingen volgens de NVM voor onzekerheid. "Hierdoor stellen kopers hun aankoop vaker uit en nemen zij minder risico", aldus de makelaarsvereniging.

De NVM ziet wel duidelijke regionale verschillen. In ongeveer de helft van de regio's liggen de verkoopaantallen lager dan een jaar geleden, vooral in het westen en noorden van Nederland. In delen van het oosten en zuiden is juist sprake van groei.

Aanbod steeg met twintig procent

Het aanbod op de krappe woningmarkt is in januari, februari en maart met ruim 20 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar, tot bijna 30.000 woningen. Dat komt doordat huizen minder snel werden verkocht, aldus de NVM. Door het grotere aanbod ontstaat volgens Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, meer balans op de huizenmarkt. "Kopers krijgen meer keuze en meer tijd om een beslissing te nemen, waardoor de hectiek van de afgelopen jaren wat af lijkt te nemen." Ook hoeven kopers iets minder vaak over te bieden.

Verder meldt de NVM dat de gemiddelde prijs van nieuwbouwwoningen relatief stabiel is gebleven op 488.000 euro. De prijs per vierkante meter bleef echter stijgen, onder andere doordat nieuwe huizen kleiner worden. Het aanbod groeide volgens de organisatie naar bijna 18.200 woningen, het hoogste niveau sinds 2016.