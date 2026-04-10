Huurprijzen schieten nog verder omhoog: dit betaal je nu

Huurprijzen schieten nog verder omhoog: dit betaal je nu

Vandaag, 09:18

Huurprijzen in de vrije sector zijn begin dit jaar flink gestegen, zelfs harder dan de prijzen van koopwoningen. Dat blijkt uit cijfers van woningplatforms Huurwoningen.nl en Pararius. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld 21,12 euro per vierkante meter per maand, een stijging van 7,3 procent vergeleken met een jaar eerder.

Vooral appartementen zijn duurder geworden. Inmiddels kost meer dan 42 procent van de vrije sector-huurwoningen boven de 2000 euro per maand.

Minder aanbod

Opvallend is dat er minder huurwoningen beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal kwamen er bijna 13.000 woningen bij, maar er verdwenen er meer. Per saldo ging het om 1869 woningen minder op de markt.

Lees ook:

Zoveel moet je jaarlijks verdienen voor een gemiddelde koopwoning
Zoveel moet je jaarlijks verdienen voor een gemiddelde koopwoning

Tegelijk daalde het aantal reacties per woning flink, naar gemiddeld 25. Dat is bijna de helft minder dan een jaar geleden. Toch betekent dat volgens Pararius niet dat het makkelijker is geworden om een huis te vinden. "De vraag concentreert zich daardoor op een kleiner deel van het aanbod, wat de druk op dat segment onverminderd hoog houdt", zegt het platform.

Ondertussen blijven ook koopwoningen duurder worden. Volgens het CBS lagen de prijzen in januari en februari 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie kwam in maart uit op 2,7 procent.

Door ANP

Lees ook

Vrije sector steeds duurder: doorsnee huur nu bijna 1850 euro
Vrije sector steeds duurder: doorsnee huur nu bijna 1850 euro
Helft jongeren maakt zich zorgen over vinden huurwoning
Helft jongeren maakt zich zorgen over vinden huurwoning
Aanpassing regels huurtoeslag: meer mensen komen in aanmerking
Aanpassing regels huurtoeslag: meer mensen komen in aanmerking

