Vrije sector steeds duurder: doorsnee huur nu bijna 1850 euro

De huurmarkt in de vrije sector blijft ook aan het eind van 2025 muurvast zitten. Huurwoningen.nl en Pararius zien dat het aanbod verder krimpt en de prijzen opnieuw stijgen. Gemiddeld betalen huurders nu 1838 euro per maand, een flink bedrag voor veel huishoudens.

Volgens de platforms verdwenen er in het vierde kwartaal meer huurwoningen van de markt dan erbij kwamen. Woningen die wel beschikbaar zijn, worden sneller verhuurd. Ze stonden gemiddeld een dag korter online dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De wachtlijsten voor een huurwoning zijn erg lang. Soms moet je wel 15 jaar wachten voordat je eindelijk recht hebt op een sociale huurwoning. In de zomer van 2023 sprak Hart van Nederland met Maria. Zij woonde noodgedwongen samen met haar ex-man, met wie zij eigenlijk geen contact meer wil. Haar verhaal zie je hieronder:

1:39 Maria kan geen woning vinden en moet noodgedwongen met ex samenwonen

Voor wie zoekt naar een betaalbare huurwoning is het extra lastig. Iets meer dan een kwart van het aanbod heeft een huurprijs tot 1500 euro per maand. Juist op die woningen komt meer dan 40 procent van alle reacties binnen, wat zorgt voor veel concurrentie.

Amsterdam veruit het duurst

De huurprijs per vierkante meter liep landelijk op naar gemiddeld 20,65 euro. Dat is 8,3 procent hoger dan een jaar geleden. Amsterdam blijft veruit de duurste stad van Nederland, met een prijs van 28,68 euro per vierkante meter. Dat is ruim 9 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal woningen met een huurprijs van 1500 euro of lager is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Tegelijk groeit het aanbod van woningen boven de 2000 euro gestaag. Volgens de platforms komt daardoor vooral het betaalbare deel van de huurmarkt onder grote druk te staan.

Directeur Jasper de Groot van Pararius ziet dat de situatie steeds lastiger wordt voor huurders. "Wat beschikbaar komt, is vaak te duur en snel weer van de markt", zegt hij. Volgens hem gaat de huurmarkt daardoor "feitelijk steeds meer op slot".