Consumentenbond: deze autostoeltjes laten los bij zware botsing

Vandaag, 07:48 - Update: 10 minuten geleden

De Consumentenbond slaat alarm over acht autostoeltjes die niet veilig blijken in een zware botsproef. Bij meerdere modellen schoot het zitje los van de bevestiging, met mogelijk grote risico's voor kinderen bij een ongeluk.

Het gaat onder meer om de Kinderkraft Mink Pro 2, die tijdens een frontale botsing loskwam van het Isofix-onderstel en door de auto vloog. Ook zeven andere modellen, waaronder de Ding Aiden 360 en de Miophy i-Size 360, kwamen los tijdens de test. Opvallend: de Kinderkraft Mink Pro 2 bleef wel vastzitten als deze met de autogordel was bevestigd.

De fabrikant laat weten dat het stoeltje volgens de wettelijke normen is goedgekeurd en voorlopig gewoon te koop blijft. Wel kunnen klanten hun geld terugvragen of het product omruilen.

Eerdere test

De Consumentenbond testte eerder al een vergelijkbaar model, de Reecle 360, dat ook niet door de botsproef kwam. Dat stoeltje blijkt onder meerdere namen verkocht te worden met hetzelfde goedkeuringsnummer: E8-0313715. Daarom zijn nog zeven varianten getest, en allemaal schoten ze los.

Volgens de Consumentenbond kunnen ouders hierdoor niet vertrouwen op de veiligheid van stoeltjes met dit goedkeuringsnummer. De organisatie raadt aan om deze producten niet te kopen.

Door Redactie Hart van Nederland

