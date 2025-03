Kinderstoeltje met universele Isofix-adapter blijkt levensgevaarlijk

De Consumentenbond waarschuwt automobilisten om universele Isofix-adapters voor autostoeltjes niet te gebruiken. Uit Duits onderzoek blijkt dat stoeltjes die met deze adapters zijn vastgezet bij een botsing kunnen losraken.

Het Isofix-systeem wordt gebruikt om kinderstoeltjes vast te maken aan stoelen of banken in de auto. Autofabrikanten moeten het systeem sinds november 2014 verplicht inbouwen in nieuwe auto's, maar er zijn dus ook adapters beschikbaar om Isofix achteraf in te bouwen. Volgens de bond is dat onveilig. "Consumenten die geen Isofix in hun auto hebben, kunnen beter stoeltjes gebruiken die vast te zetten zijn met de autogordel", waarschuwt de Consumentenbond.

Nederlandse webwinkels verkochten de adapters ook, maar webshop Bol. heeft deze van zijn site gehaald, na een melding van de bond. Mensen die het product in de afgelopen zes maanden hebben gekocht, krijgen bericht van Bol. Ook Amazon heeft enkele Isofix-adapters uit zijn webwinkel gehaald.

De Consumentenbond heeft een melding over de universele Isofix-adapters gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

ANP