Consumentenbond waarschuwt voor autostoeltjes, zitschalen kunnen losschieten

De Consumentenbond waarschuwt voor twee autostoeltjes. Bij een botsproef kwamen de zitschalen van de kinderzitjes los van de basis en vlogen deze rond door de auto. Door de uitkomsten van deze proef raadt de Consumentenbond af om deze stoeltjes aan te schaffen.

Het gaat om de Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix (ZA10) en de Chipolino Olympus i-Size. Beide stoeltjes zijn goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 150 cm.

In onderstaande video leggen we uit waar je recht op hebt als consument:

2:18 Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?

Het autostoeltje van Reecle is nog te koop in Nederland, onder diverse namen als Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix, Reecle ZA10 i-Size en 946i i-Size. Het stoeltje zou mogelijk nog onder andere namen verkocht worden met goedkeuringsnummer E8-0313715. Dit goedkeuringsnummer staat op het oranje label op het autostoeltje.

De Consumentenbond heeft beide fabrikanten op de hoogte gebracht. Fabrikant Chipolino liet aan de Consumentenbond weten dat de Olympus i-Size inmiddels niet meer wordt geproduceerd. Wel kan het nog zo zijn dat er nog een voorraad bij winkels ligt. Van fabrikant Reecle is nog geen reactie gekomen.