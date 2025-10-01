Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Consumentenbond waarschuwt voor autostoeltjes, zitschalen kunnen losschieten

Consumentenbond waarschuwt voor autostoeltjes, zitschalen kunnen losschieten

Waarschuwen

Vandaag, 07:57

Link gekopieerd

De Consumentenbond waarschuwt voor twee autostoeltjes. Bij een botsproef kwamen de zitschalen van de kinderzitjes los van de basis en vlogen deze rond door de auto. Door de uitkomsten van deze proef raadt de Consumentenbond af om deze stoeltjes aan te schaffen.

Het gaat om de Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix (ZA10) en de Chipolino Olympus i-Size. Beide stoeltjes zijn goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 150 cm.

In onderstaande video leggen we uit waar je recht op hebt als consument:

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?
2:18

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?

Het autostoeltje van Reecle is nog te koop in Nederland, onder diverse namen als Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix, Reecle ZA10 i-Size en 946i i-Size. Het stoeltje zou mogelijk nog onder andere namen verkocht worden met goedkeuringsnummer E8-0313715. Dit goedkeuringsnummer staat op het oranje label op het autostoeltje.

De Consumentenbond heeft beide fabrikanten op de hoogte gebracht. Fabrikant Chipolino liet aan de Consumentenbond weten dat de Olympus i-Size inmiddels niet meer wordt geproduceerd. Wel kan het nog zo zijn dat er nog een voorraad bij winkels ligt. Van fabrikant Reecle is nog geen reactie gekomen.

Lees ook

Mogelijk duizenden euro’s terug van je energieleverancier: zo doe je mee aan de massaclaim
Mogelijk duizenden euro’s terug van je energieleverancier: zo doe je mee aan de massaclaim
Consumentenbond waarschuwt voor deze nepsite die zich voordoet als claimorganisatie
Consumentenbond waarschuwt voor deze nepsite die zich voordoet als claimorganisatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.