Mogelijk duizenden euro’s terug van je energieleverancier: zo doe je mee aan de massaclaim

Rechtszaak

Vandaag, 09:02

Verschillende organisaties starten een collectieve claim tegen zes grote energieleveranciers. Stichting Consumenten Competition Claims (CCC), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) willen compensatie voor klanten die tijdens hun variabele energiecontract onterecht een tariefsverhoging kregen.

De claim richt zich op Vattenfall, Eneco, Essent, Energiedirect, Budget Energie en Greenchoice. Samen bedienen zij het grootste deel van de Nederlandse huishoudens.

Energierekening volgend jaar wéér omhoog: dit ga je meer betalen
Energierekening volgend jaar wéér omhoog: dit ga je meer betalen

'Duizenden euro's'

In een eerdere zaak tegen Vattenfall oordeelde de rechter dat dergelijke verhogingen onrechtmatig zijn. Omdat andere leveranciers vergelijkbare voorwaarden hanteren, kunnen consumenten volgens de organisaties tot duizenden euro’s per huishouden terugkrijgen. Gesprekken met de energiebedrijven mislukten, en daarom starten de organisaties nu een collectieve rechtszaak.

Consumenten kunnen zich online aanmelden. Iedereen die zich na 1 april 2017 een variabel energiecontract heeft gehad, of nog heeft, kan zich registeren voor de claim. Dit geldt ook voor klanten van andere leveranciers dan de zes grootste, deze bedrijven worden mogelijk op een later moment nog benaderd voor compensatie.

Hoeveel schade iemand heeft geleden, verschilt per situatie. Dat hangt onder meer af van de duur van het contract en de doorgevoerde tariefsverhogingen.

