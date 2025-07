Consumentenbond waarschuwt voor deze nepsite die zich voordoet als claimorganisatie

De Consumentenbond slaat alarm over Energieclaim.info, een website die zich voordoet als een claimorganisatie, maar in werkelijkheid alleen uit zou zijn op persoonsgegevens van consumenten. Volgens de bond worden deze gegevens doorgespeeld aan commerciële partijen die niets met een energieclaim te maken hebben.

Via misleidende advertenties en hoge posities in Google probeert Energieclaim.info mensen te verleiden zich aan te melden voor een zogenaamde massaclaim. Wie een variabel energiecontract had, zou tot wel 10.000 euro kunnen terugkrijgen, zo wordt beloofd. Maar volgens de Consumentenbond klopt daar niets van.

Je persoonsgegevens liggen soms ook door datalekken op straat. Hoe kun je je daar het best tegen beschermen? In de video hieronder leggen we je het uit.

2:16 Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

"Consumenten moeten hun naam, mailadres en telefoonnummer invullen, waarna ze alleen een lijst met echte claimorganisaties krijgen", zegt directeur Sandra Molenaar. "Zelf doen ze niks, maar ze verkopen de gegevens door aan telemarketeers die proberen energiecontracten aan te smeren."

Nepreviews en geen contactinformatie

Volgens de Consumentenbond is er nog veel meer mis. Zo ontbreken op de site van Energieclaim.info de verplichte contactgegevens en het KvK-nummer. De Trustpilot-scores zijn verzonnen, en zelfs de reviews blijken nep. Trustpilot waarschuwt inmiddels zelf ook voor valse beoordelingen van het bedrijf.

Onderaan het formulier staat in kleine letters dat er na verzending een telefonisch aanbod kan volgen, maar ook wie dat niet aanvinkt, wordt gebeld. "Het is allemaal heel schimmig en tegen de regels", zegt Molenaar. De Consumentenbond heeft inmiddels melding gedaan bij zowel de Autoriteit Consument & Markt als de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf achter Energieclaim.info heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP.

Hart van Nederland/ANP