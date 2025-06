Website Consumentenbond overbelast door grote claim tegen Booking.com

De website van de Consumentenbond lag een aantal uren eruit. Dat heeft te maken met de consumentenclaim die de Consumentenbond heeft gestart tegen Booking.com. De organisatie denkt dat miljoenen consumenten tientallen tot honderden euro's zijn misgelopen en wil dit geld teruggeven aan gedupeerden. Omdat mensen zich kunnen aanmelden voor de claim via de website van de Consumentenbond was de website overbelast.

"Door de piek van het internetverkeer ligt onze website eruit, de website wordt momenteel massaal bezocht", liet een woordvoerder rond deze ochtend weten. "We werken er nu keihard aan om dit op te lossen en raden mensen aan zich niet te laten afschrikken. Zodra alles weer in de lucht is, kunnen consumenten zich weer aanmelden."

Rond 10.00 uur werkte de website weer.

Misbruik van macht, misleiding van klanten en beperken concurrentie

De Consumentenbond en stichting CCC stappen samen in de strijd tegen Booking.com en beschuldigen de populaire boekingssite van misbruik van macht, misleiding van klanten en het beperken van eerlijke concurrentie. Volgens de organisaties hebben miljoenen Nederlanders hierdoor jarenlang te veel betaald voor hun hotelovernachtingen, en daarom zou een vergoeding voor consumenten op zijn plaats zijn.

De schade per consument kan uiteenlopen van tientallen tot enkele honderden euro’s, afhankelijk van aantal boekingen, de kamerprijs en bestemming. Een woordvoerder die optreedt namens Booking zegt nog op een reactie van het bedrijf te wachten.

Deelnemers betalen niets vooraf. Alleen als de claim succesvol is, wordt tot 25 procent van het toegekende bedrag ingehouden.