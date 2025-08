Meer dan 10.000 hotels doen mee met massaclaim tegen Booking.com

Meer dan 10.000 hotels in Europa hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen Booking.com. Ze eisen compensatie voor vermeende schade door eerder contractbeleid van de bekende hotelboekingssite. Dat beleid bepaalde dat de hotels die aangesloten waren bij Booking elders geen lagere prijzen mochten aanbieden dan op die site. Die clausules zouden indruisen tegen Europese regels.

Het gaat om een collectieve zaak vanuit de Europese horecabrancheorganisatie Hotrec. "Europese hoteliers hebben lang geleden onder oneerlijke voorwaarden en buitensporige kosten. Nu is het tijd om samen te staan en genoegdoening te eisen", aldus voorzitter Alexandros Vassilikos.

In Nederland bereidt de Consumentenbond ook een procedure voor tegen het bedrijf, namens consumenten. Daarvoor meldden zich in de eerste week na aankondiging al zo'n 180.000 mensen aan:

1:54 Consumentenbond in actie tegen Booking.com: claim kan veel geld opleveren

"Het is echt onzin"

Booking ontkende de claims eerder. Een woordvoerder zei begin juli dat ze gebaseerd waren op een onjuiste interpretatie van eerdere uitspraken. "Het is echt onzin om te stellen dat Booking de prijzen kunstmatig heeft opgedreven."

Vorig jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de beperkingen die Booking hotels oplegde om lagere tarieven aan te bieden op hun eigen sites of op andere platforms, onnodig waren en de concurrentie konden verminderen. Maar daarbij werd volgens Booking ook gezegd dat dergelijke clausules volgens de EU-wetgeving niet per se concurrentiebeperkend waren.

Als de massaclaims voor de rechter komen, wil Booking zich verzetten. Het in Nederland in de jaren 90 opgerichte platform is in Europa wel van het omstreden beleid afgestapt. Zogenoemde 'pariteitsclausules' mogen niet meer volgens de Europese wet op de digitale markten, die vorig jaar inging. Die wet is bedoeld om de macht die digitale platforms hebben over consumenten en bedrijven te beperken.

ANP