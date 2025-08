Activisten opgepakt bij Canal Parade na protest tegen boot Booking.com

De Canal Parade in Amsterdam is zaterdag onrustig van start gegaan. Vlak bij de Prins Hendrikkade zijn vijf activisten opgepakt die protesteerden tegen de aanwezigheid van Booking.com bij het evenement. De boot van het bedrijf voer mee in de botenparade over de grachten.

Twee actievoerders sprongen het water in vlak naast de boot van Booking.com. Zij zijn door de politie aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Kort daarna werden nog eens twee mensen gearresteerd omdat ze vuurwerk afstaken: eentje had een fakkel, de ander gooide een rookbom.

Volgens de politie, na berichtgeving van AT5, is ook een vijfde persoon opgepakt. Die activist spoot graffiti op de boot terwijl hij vanuit het water kwam aanzwemmen. Hij wordt verdacht van vernieling.

Eerdere protesten tegen Booking

Booking.com is een sponsor van de Canal Parade, maar ligt al langere tijd onder vuur. Het bedrijf biedt namelijk ook vakantiehuizen aan in Israëlische nederzettingen, die zich bevinden in bezet Palestijns gebied. Op een brug bij de boot werd daarom een spandoek uitgerold met de tekst: "Booking = blood money. Free Palestine".

De politie moest elders in de stad ook in actie komen. Op de Herengracht is een man opgepakt die met flessen gooide. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging.

