Consumentenbond waarschuwt: 'bio' potgrond schaadt natuur

Wie denkt met ‘bio’ potgrond of 'insectvriendelijke' planten een goede keuze te maken, komt bedrogen uit. Volgens onderzoek van de Consumentenbond bestaat biologische potgrond helemaal niet, terwijl tuincentra het wel volop verkopen. De term ‘Bio’ zegt namelijk niets over hoe duurzaam het product echt is en insectvriendelijk kan soms alsnog schade toebrengen aan vliegende en kruipende beestjes in je tuin.

De bond onderzocht het aanbod bij grote ketens als Welkoop, Intratuin, Ranzijn, Praxis en Hornbach. Daar zagen onderzoekers dat verpakkingen vaak groene claims dragen die niet kloppen of een vertekend beeld geven.

Turf is een probleem

Het grootste probleem zit volgens de Consumentenbond in turf, een veelgebruikt ingrediënt in potgrond. Voor de winning daarvan wordt veengrond afgegraven, wat leidt tot schade aan natuur en landschap. Ook komt er veel CO2 vrij.

"Het afgraven van veengrond (turf) tast het landschap aan, zorgt voor schade aan de natuur en veroorzaakt veel CO2-uitstoot", aldus de Consumentenbond. Opvallend is dat zelfs potgrond met een ‘Bio’-label vaak gewoon turf bevat.

Alternatieven voor 'bio' potgrond Turfvrije potgrond bevat bijvoorbeeld compost, kokosvezel of boomschors. Eigen compost is ook een goede optie. Sommige gemeenten bieden in deze periode gratis compost aan om af te halen. Natuurmonumenten tipt ook bladaarde: "Verzamel in de herfst goed verteerbare bladeren van bijvoorbeeld berken of eiken en maak er een berg van in een hoek van je tuin. Al vrij snel zal de hoop vol regenwormen en andere diertjes en schimmels zitten, die de bladeren in minder dan een jaar tijd afbreken tot rulle, vruchtbare aarde."

'Insectvriendelijk' blijkt vaak niet gifvrij

Niet alleen bij potgrond gaat het mis. Ook bloembollen worden volgens de bond regelmatig verkocht met teksten als ‘Bee-friendly’ of ‘Useful insects friendly’. Toch bevatten deze producten resten van bestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor insecten.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zegt: "Met deze claims zet je consumenten op het verkeerde been." Ze wijst erop dat veel mensen juist rekening willen houden met insecten bij hun aankoop, maar dat dit soort labels een verkeerd beeld geven.

Vage keurmerken en beloftes

Ook keurmerken bieden volgens de bond niet altijd duidelijkheid. Zo mag potgrond met het MPS-keurmerk nog steeds tot 75 procent turf bevatten. Claims als ‘van duurzaam natuurlijke oorsprong’ gaan volgens de organisatie dan ook te ver.

De Consumentenbond pleit ervoor dat aanbieders stoppen met het gebruik van de term ‘Bio’ op potgrond. Tegelijkertijd is er volgens de organisatie wel beweging in de sector: Intratuin en Ranzijn hebben aangekondigd dat zij hun aanbod willen verduurzamen en in 2030 grotendeels chemievrij willen zijn.