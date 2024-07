Belangrijke veiligheidswaarschuwing: mogelijk glas in potjes beleg

Udea heeft een belangrijke veiligheidswaarschuwing naar buiten gebracht. In het aardbeien-fruitbeleg van Your Organic Nature zit mogelijk glas. De NVWA waarschuwt om het product niet te eten.

Op de website van Udea is te lezen dat in meerdere potjes grotere stukken glas zijn gevonden. "Om deze reden wordt uit voorzorg de gehele productiebatch waar dit probleem is ontstaan uit de handel gehaald."

Aardbeien-fruitbeleg voordeelpot van Your Organic Nature, beeld: Udea

Het gaat om het product aardbeien-fruitbeleg voordeelpot van Your Organic Nature. EAN CODE: 8711521954865, LOT 019434, tenminste houdbaar tot 01-2026.

Het beleg moet worden teruggebracht naar de winkel.