Supermarktketens roepen wijnfles terug die uit elkaar kan spatten

Terugroepactie

Vandaag, 19:55

Een aantal supermarktketens roept flessen Full Red gearomatiseerde wijn terug vanwege een mogelijk veiligheidsrisico. Door nagisting kan er een te hoge druk in de fles ontstaan, waardoor deze kan breken. Dat vergroot de kans op lichamelijk letsel.

Voor de terugroepactie waarschuwen DekaMarkt, Vomar en PLUS via hun websites. De flessen zijn verkocht bij DekaMarkt, SPAR, Boni, PLUS en Vomar. Mogelijk zijn ze ook bij andere supermarktketens in de schappen beland.

Om deze fles wijn gaat het:

Beeld: Vomar.

Consumenten worden dringend opgeroepen de flessen niet te openen of te gebruiken. De wijn kan worden teruggebracht naar het filiaal van de supermarkt waar het product is gekocht. Klanten krijgen daar het volledige aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Het gaat om flessen van 750 milliliter met EAN-code 8718989041793 en de lotcodes L251209, L251218, L251219 en L251222. Deze codes zijn te vinden op de hals van de fles.

Door ANP

