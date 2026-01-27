Volg Hart van Nederland
Tomatenketchup van Heinz teruggeroepen bij Dirk vanwege allergenenrisico

Terugroepactie

Vandaag, 13:14 - Update: 3 uur geleden

Dirk haalt per direct Heinz Tomatenketchup 1170 ml uit de schappen. Na controle is gebleken dat de verpakking niet is voorzien van Nederlandse productinformatie. Hierdoor staat het allergeen 'selderij' alleen vermeld in andere talen. Bent u allergisch voor selderij, dan wordt geadviseerd het product niet te consumeren.

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen dit terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig.

Het gaat om Heinz Tomatenketchup 1170 ml met EAN-code 8715700218427.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
Door Redactie Hart van Nederland

