ALDI waarschuwt voor houten speelgoed, risico op verstikking

Terugroepactie

Vandaag, 17:57

ALDI Nederland waarschuwt voor twee houten speelsets van het merk Playland. Het gaat om een klusset en een groente- en fruitset die onveilig blijken te zijn voor jonge kinderen. Bij de speelsets kunnen kleine onderdelen loskomen, wat kan leiden tot verstikkingsgevaar. Het advies is om de producten direct niet meer te gebruiken.

De waarschuwing wordt gedaan namens fabrikant Cia de Importaciones Asiaticas SL. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft een publiekswaarschuwing afgegeven. Ouders en verzorgers wordt dringend gevraagd om extra alert te zijn, zeker als het speelgoed al in huis is.

In onderstaande video leggen we je uit wanneer er sprake is van een terugroepactie:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Houten speelgoed

Het gaat om houten speelsets van het merk Playland. Zowel de klusset als de groente- en fruitset vallen onder de waarschuwing. De producten zijn te herkennen aan de Global Trade Item Numbers. Deze codes staan naast de barcode aan de achterzijde van de verpakking en luiden 4068706137952 en 4068706137976.

De speelsets zijn vanaf 12 februari 2025 verkocht in de filialen van ALDI in Nederland. Loslatende onderdelen kunnen in de mond terechtkomen en zo een gevaar vormen.

Door Redactie Hart van Nederland

