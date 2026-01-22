Volg Hart van Nederland
Terugroepactie: kruidenmix bevat mogelijk glas

Vandaag, 18:04

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een potje biologische cajunkruiden. De kruiden van het merk Duqqa!, van groothandel Udea bevatten mogelijk stukje glas. Er wordt opgeroepen om het product niet te consumeren.

De kruidenmix wordt onder meer verkocht bij de supermarktketen voor biologische producten Ekoplaza, waarvan Udea eigenaar is. De groothandel levert ook aan speciaalzaken en boerderijwinkels. In welke winkels de potjes met glasstukjes precies zijn beland, meldt Udea niet.

De potjes waar het om gaat, bevatten 40 gram aan kruiden en hebben de houdbaarheidsdatum 25 november 2027. Het artikelnummer is 5018654.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

