Koffiesiroopset Ten Acre Gifts kan sporen van tarwe, soja, noten en/of pinda's bevatten

TJX Europe waarschuwt voor de koffiesiroopset van Ten Acre Gifts. Op de verpakking staat niet vermeld dat de set sporen van tarwe, soja, noten en pinda's kan bevatten. Gebruik het product niet als u allergisch bent voor tarwe, soja, noten en/of pinda's.

Productinformatie:

Het gaat om de Sugar Free Coffee Syrup Collection (suikervrije koffiesiroopset) met de volgende productcodes: 014556, 014654, 014703, 014799, 014845, 037177, 037201 en 037361. De producten hebben een ten minste houdbaar tot (THT) datum van 09-09-2026 en zijn verkocht in TK Maxx-winkels in de periode tussen oktober 2025 en januari 2026.

