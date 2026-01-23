Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Koffiesiroopset Ten Acre Gifts kan sporen van tarwe, soja, noten en/of pinda's bevatten

Koffiesiroopset Ten Acre Gifts kan sporen van tarwe, soja, noten en/of pinda's bevatten

Waarschuwen

Vandaag, 14:39

Link gekopieerd

TJX Europe waarschuwt voor de koffiesiroopset van Ten Acre Gifts. Op de verpakking staat niet vermeld dat de set sporen van tarwe, soja, noten en pinda's kan bevatten. Gebruik het product niet als u allergisch bent voor tarwe, soja, noten en/of pinda's.

Productinformatie:

Het gaat om de Sugar Free Coffee Syrup Collection (suikervrije koffiesiroopset) met de volgende productcodes: 014556, 014654, 014703, 014799, 014845, 037177, 037201 en 037361. De producten hebben een ten minste houdbaar tot (THT) datum van 09-09-2026 en zijn verkocht in TK Maxx-winkels in de periode tussen oktober 2025 en januari 2026.

Wil je weten wanneer er sprake is van een terugroepactie en wat je dan moet doen? In deze video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.