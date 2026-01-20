Volg Hart van Nederland
Baby overleden: onderzoek naar mogelijke link met teruggeroepen babyvoeding

Vandaag, 21:41 - Update: 1 uur geleden

Gezondheidsautoriteiten in Frankrijk onderzoeken het overlijden van een baby die babyvoeding van Nestlé had gedronken. Die voeding maakte deel uit van een grote terugroepactie, die ook in Nederland geldt. Of er een direct verband is tussen het overlijden en de voeding, is nog onduidelijk, benadrukt de organisatie tegenover persbureau AFP.

Nestlé begon eerder deze maand met een terugroepactie van babyvoeding van merken als SMA, BEBA, Alfamino en Little Steps 1. Bij een controle in een fabriek werd de bacterie Bacillus cereus aangetroffen, die heftig braken en diarree kan veroorzaken.

Nestlé heeft in zo'n zestig landen babyvoeding teruggeroepen vanwege de bacterie, waaronder Nederland. De producten die in Nederland worden teruggeroepen zijn Nestlé Little Steps 1 Zuigelingenvoeding 0-6 maanden 800g met houdbaarheidsdatum 31/11/2026 en Nestlé Health Science Alfamino 400g met houdbaarheidsdatum 17/06/2027.

Een centrum voor gezondheidscrises van het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt een melding van het overlijden van een baby te hebben gekregen en die te onderzoeken. Op dit moment is er geen verband tussen de babyvoeding en het overlijden vastgesteld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

