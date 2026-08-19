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Lidl waarschuwt voor chocoladepudding met bacterie, product eten kan gevaarlijk zijn

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Vandaag, 19:40

Supermarktketen Lidl waarschuwt voor een chocoladepudding met een bacterie die maag- en darmklachten kan veroorzaken. Het gaat om de Milbona High Protein Pudding Chocolate Flavour 200 gram met de houdbaarheidsdatum 14-09-2026. "Eet de pudding niet."

De pudding bevat de Bacillus cereus. Die kan ernstige gezondheidsrisico's vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zuigelingen, peuters, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug wanneer ze de pudding terugbrengen naar een Lidl-winkel.

Houdbaarheidsdatum en streepjescode

Het gaat om pudding van de Lidl van het merk Milbona. De soort is de High Protein Pudding Chocola Flavour met de verpakkingsinhoud van 200 gram met houdbaarheidsdatum 14 september 2026. De streepjescode is: 4056489216162.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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