Grote winkelketen roept barbecuehandschoenen terug vanwege risico op brandwonden

Action roept een barbecuehandschoen van het merk Big Jeff terug. Uit tests is gebleken dat het product niet voldoet aan de veiligheidsnormen die op de verpakking staan vermeld. Daardoor bestaat er een risico op brandwonden.

Het gaat om de Big Jeff barbecuehandschoen met artikelnummer 2563896 en model 158963ACT. De handschoenen zijn verkocht tussen 14 april 2025 en 21 augustus 2025. Volgens Action voldoet het product niet aan de eisen voor contacthittebestendigheid en weerstand tegen vlamverspreiding, ondanks wat op de verpakking staat vermeld.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Beeld: Big Jeff barbecuehandschoen/Action.

Geld terugkrijgen

Klanten die de barbecuehandschoen hebben gekocht, worden dringend verzocht het product niet meer te gebruiken. De handschoen kan zonder aankoopbewijs worden ingeleverd bij een Action-winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug.

Action biedt excuses aan voor het ongemak en vraagt klanten de veiligheidswaarschuwing ook te delen met familie en vrienden die het product mogelijk hebben gekocht.