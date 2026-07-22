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Brouwerij roept bier terug vanwege gevaar voor barstende flesjes

Terugroepactie

Vandaag, 09:35

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Brouwerij De Kromme Haring roept een partij van het speciaalbier Les Perles Du Homard terug. Het gaat om 33 centiliterflessen uit batch KH2511101 met een houdbaarheidsdatum van 02-2027. Door oplopende druk in de fles kan het glas barsten of breken.

Mensen die een fles uit deze batch in huis hebben, krijgen het advies deze eerst te koelen. Daarna moet de fles ongeopend en voorzichtig worden weggegooid in de glasbak. Wie een fles heeft weggegooid, kan dit melden bij de brouwerij.

Beeld: Les Perles Du Homard.

Beeld: Les Perles Du Homard.

Volgens De Kromme Haring is een dergelijke situatie in de afgelopen tien jaar niet eerder voorgekomen. De brouwerij onderzoekt waardoor de druk in de flessen is ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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