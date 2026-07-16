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Vomar waarschuwt: eet deze Milka chocolade niet bij allergie

Terugroepactie

Vandaag, 21:26

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Vomar waarschuwt klanten voor Milka Biscoff van 90 gram. In de chocoladereep zitten hazelnoten, maar dat staat niet op het etiket vermeld. Mensen met een hazelnootallergie wordt daarom dringend geadviseerd het product niet te eten.

Het gaat om Milka Biscoff 90 gram met streepjescode 7622202295058 en een ten minste houdbaar tot (THT)-datum van 5 januari 2027 of 17 februari 2027.

Product terugbrengen

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar een Vomar-winkel. Ook zonder het product te eten krijgen zij hun aankoopbedrag terug.

Vomar biedt klanten excuses aan voor het ongemak.

Door Redactie Hart van Nederland

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