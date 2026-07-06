Milka roept chocoladerepen terug, zit mogelijk rubber in

Terugroepactie
Vandaag, 17:21
Supermarktketen Dirk van den Broek waarschuwt consumenten voor de Milka Tablet Caramel Melk Chocolade 100g. Mogelijk zitten daar stukjes flexibel en zacht rubber in.
Het gaat om Milka-repen met houdbaarheidsdatum 25/12/2026. Producent Mondelez International roept deze terug. Consumenten die het product al hebben aangeschaft, kunnen dat terugbrengen naar de supermarkt of consumentendienst van Milka en hun geld terugkrijgen.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.