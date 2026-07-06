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Milka roept chocoladerepen terug, zit mogelijk rubber in

Terugroepactie

Vandaag, 17:21

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Supermarktketen Dirk van den Broek waarschuwt consumenten voor de Milka Tablet Caramel Melk Chocolade 100g. Mogelijk zitten daar stukjes flexibel en zacht rubber in.

Het gaat om Milka-repen met houdbaarheidsdatum 25/12/2026. Producent Mondelez International roept deze terug. Consumenten die het product al hebben aangeschaft, kunnen dat terugbrengen naar de supermarkt of consumentendienst van Milka en hun geld terugkrijgen.

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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