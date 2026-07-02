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Albert Heijn roept pesto terug vanwege ontbrekende waarschuwing op etiket

Terugroepactie

Vandaag, 20:01

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Supermarktketen Albert Heijn waarschuwt voor de Cecco Pesto Rosso con mascarpone. Het product bevat mogelijk walnoten, terwijl dit staat niet op het etiket staat vermeld. Mensen die allergisch zijn voor walnoten wordt dringend verzocht het product niet te eten.

Het gaat om de Pesto Rosso con mascarpone 200 gram van het merk De Cecco, met lotnummer 07225288 en houdbaarheidsdatum 01 mei 2027. Klanten wordt verzocht het product niet te eten en terug te brengen naar de winkel, waar zij het aankoopbedrag terugkrijgen.

In bovenstaande video zie je wat je moet doen wanneer er sprake is van een terugroepactie.

Mensen die het product online hebben gekocht, kunnen een formulier invullen waarna het product wordt vergoed door middel van een verrekening op de volgende online bestelling.

Door Redactie Hart van Nederland

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