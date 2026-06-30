Ook Jumbo roept halalrundergehakt terug om salmonella

Supermarktketen Jumbo roept rundergehakt van het merk Lezziz terug. Mogelijk is er een salmonellabacterie aanwezig in het vlees. Jumbo roept op het vlees niet te eten.

Het gaat specifiek om Lezziz Rundergehakt Halal, in een verpakking van 500 gram met een houdbaarheidsdatum van 06-07-2026. Salmonella kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar een filiaal van Jumbo. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Andere supermarkt roept ook halalrundergehakt terug

Eerder op dinsdag riep ook de DekaMarkt al rundergehakt van een halalmerk terug. Hier gaat het om het merk Wahid, ook met een verpakking van 500 gram, met de houdbaarheidsdatum 04-07-2026.

Benieuwd wanneer er sprake is van een terugroepactie? Dat zie je in de video bovenaan.