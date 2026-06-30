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Terugroepactie DekaMarkt: mogelijk salmonella in halalrundergehakt

Terugroepactie

Vandaag, 15:58

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DekaMarkt haalt per direct rundergehakt 500 gram van halalmerk Wahid met een houdbaarheidsdatum 04-07-2026 uit de schappen. Dit product kan mogelijk salmonella bevatten.

"Eet dit product niet", aldus de supermarkt. Bij een salmonella-infectie kunnen klachten zoals buikkrampen, misselijkheid, koorts en diarree voorkomen. Zo'n infectie kan zwaarder verlopen bij kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.

  • Wahid rundergehakt 500 gram

  • THT/TGT: 04-07-2026

  • EAN code: 8716221091087

De winkel laat weten dat klanten die dit product hebben gekocht het kunnen terugbrengen. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is hiervoor niet nodig.

Door Redactie Hart van Nederland

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