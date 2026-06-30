Terugroepactie DekaMarkt: mogelijk salmonella in halalrundergehakt

DekaMarkt haalt per direct rundergehakt 500 gram van halalmerk Wahid met een houdbaarheidsdatum 04-07-2026 uit de schappen. Dit product kan mogelijk salmonella bevatten.

"Eet dit product niet", aldus de supermarkt. Bij een salmonella-infectie kunnen klachten zoals buikkrampen, misselijkheid, koorts en diarree voorkomen. Zo'n infectie kan zwaarder verlopen bij kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.

Wahid rundergehakt 500 gram

THT/TGT: 04-07-2026

EAN code: 8716221091087

De winkel laat weten dat klanten die dit product hebben gekocht het kunnen terugbrengen. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is hiervoor niet nodig.