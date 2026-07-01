Waarschuwing voor gebruik gasbarbecue: kan leiden tot brandwonden

Intergamma waarschuwt voor de zwarte, metalen Jamestown gasbarbecue Plancha. De voorzijde en buitenzijden van de grill kunnen tijdens het gebruik te heet worden, wat kan leiden tot brandwonden. Het advies luidt om de gasbarbecue niet te gebruiken.

Het gaat om de Jamestown gasbarbecue Plancha metaal zwart (56 x 38,5 cm) met streepjescode 4007872206017 en artikelnummer 281068. De gasbarbecue is verkocht in zowel de fysieke winkels als de webwinkels van Gamma en Karwei, in de periode van 17 maart 2025 tot en met 22 juni 2026.

In bovenstaande video zie je wanneer er sprake is van een terugroepactie.

Klanten die in het bezit zijn van de gasbarbecue, met beschreven productkenmerken, wordt dringend verzocht het product niet te gebruiken. Ze kunnen de gasbarbecue terugbrengen naar een vestiging van Gamma of Karwei, waar zij, zonder een aankoopbewijs, een volledige terugbetaling kunnen krijgen.