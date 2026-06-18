OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Magnetisch bordspel teruggeroepen vanwege risico op ernstige verwondingen

Terugroepactie

Vandaag, 10:48

Link gekopieerd

Magnetic roept het magnetische bordspel Black Stones terug. Het spel voldoet niet aan de veiligheidseisen, omdat de kleine magneten een sterke magnetische kracht hebben. Als iemand ze inslikt, kunnen de magneten elkaar aantrekken in het lichaam, met perforaties en blokkades als gevolg. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen, met mogelijk fatale gevolgen. Dat meldt Drogisterij Plus.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Gebruik het product niet en houd zowel het spel als de magnetische steentjes buiten het bereik van kinderen. Je kunt het spel gratis retourneren naar Drogisterij Plus of terugbrengen naar het verkooppunt.

Volledige terugbetaling

Consumenten die het product in bezit hebben, hebben recht op een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Daarvoor is geen aankoopbon nodig. Heb je iemand het spel cadeau gegeven, uitgeleend of doorverkocht? Waarschuw diegene dan, zodat die ook op de hoogte is van het gevaar.

Ben je benieuwd wanneer er sprake is van een terugroep actie? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Contactgrill teruggeroepen vanwege risico op levensgevaarlijke stroomschok
Contactgrill teruggeroepen vanwege risico op levensgevaarlijke stroomschok
Eet deze oesters niet: mogelijk besmet met norovirus
Eet deze oesters niet: mogelijk besmet met norovirus
Waarschuwing: deze drinkglazen bevatten te veel lood en cadmium
Waarschuwing: deze drinkglazen bevatten te veel lood en cadmium
TK Maxx roept gelegenheidsjurken terug vanwege kans op letsel
TK Maxx roept gelegenheidsjurken terug vanwege kans op letsel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.