Magnetisch bordspel teruggeroepen vanwege risico op ernstige verwondingen

Magnetic roept het magnetische bordspel Black Stones terug. Het spel voldoet niet aan de veiligheidseisen, omdat de kleine magneten een sterke magnetische kracht hebben. Als iemand ze inslikt, kunnen de magneten elkaar aantrekken in het lichaam, met perforaties en blokkades als gevolg. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen, met mogelijk fatale gevolgen. Dat meldt Drogisterij Plus.

Gebruik het product niet en houd zowel het spel als de magnetische steentjes buiten het bereik van kinderen. Je kunt het spel gratis retourneren naar Drogisterij Plus of terugbrengen naar het verkooppunt.

Volledige terugbetaling

Consumenten die het product in bezit hebben, hebben recht op een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Daarvoor is geen aankoopbon nodig. Heb je iemand het spel cadeau gegeven, uitgeleend of doorverkocht? Waarschuw diegene dan, zodat die ook op de hoogte is van het gevaar.

Ben je benieuwd wanneer er sprake is van een terugroep actie? Bekijk dan de bovenstaande video.