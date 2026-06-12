Eet deze oesters niet: mogelijk besmet met norovirus

Asia Express Food B.V. waarschuwt consumenten voor bevroren oesters van het merk Surasang. Uit Duits onderzoek blijkt dat het product mogelijk besmet is met het norovirus. Daarom wordt consumenten geadviseerd de oesters niet te eten.

Het gaat om de Bevroren Oesters 226 gram van Surasang. Volgens het bedrijf ontbreekt bovendien een Nederlandse waarschuwing op de verpakking dat de oesters voor gebruik verhit moeten worden.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in de uitlegvideo hierboven.

Mogelijk besmet met norovirus

De waarschuwing geldt voor verpakkingen met artikelnummer DV3236 en streepjescode 87703011809. De betrokken partij heeft een ten minste houdbaar tot datum van 25 april 2027.

De oesters zijn verkocht tussen 12 april 2026 en 10 juni 2026.