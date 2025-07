Waterspeeltoestel mogelijk bron norovirus in speeltuin Voorburg

Het norovirus dat bij meerdere kinderen in Voorburg werd vastgesteld, is mogelijk afkomstig van het waterspeeltoestel in speeltuin Opa's Veldje. Dat meldt de gemeente Leidschendam-Voorburg, die het toestel nog nader onderzoekt. De rest van de speeltuin aan de Tuinluststraat is dinsdagmiddag weer opengesteld.

Volgens een ouder zouden zeker 23 kinderen ziek zijn geworden nadat zij twee weken geleden in de speeltuin speelden. De klachten zouden volgens de gemeente mild zijn en bestaan uit "kortdurende maag- en darmklachten". De GGD heeft de ouders van de besmette kinderen hierover geïnformeerd.

Het drinkwaterpunt van het speelveld werd voor de zekerheid afgesloten en onderzocht:

0:54 GGD onderzoekt speeltuin Voorburg na ziek worden 23 kinderen

De GGD nam op 13 juli al monsters van het drinkwaterpunt op het veldje, maar daarin werd geen vervuiling gevonden. Dat drinkwaterpunt is voor de zekerheid afgesloten. Ook op andere plekken in de speeltuin zijn monsters genomen. De uitslagen daarvan zijn nog niet gedeeld.

Hart van Nederland/ANP