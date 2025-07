23 kinderen ziek na bezoek aan speeltuin in Voorburg, GGD doet onderzoek

GGD Haaglanden onderzoekt of er schadelijke bacteriën, zoals de E-colibacterie, aanwezig zijn in speeltuin Opa’s Veldje in het Zuid-Hollandse Voorburg. Afgelopen week werden 23 kinderen van twee basisscholen ziek na een bezoek aan de speeltuin.

Volgens een "bezorgde ouder en buurman van Opa's Veldje" hadden ze heftige maag- en darmklachten, zoals buikpijn, braken en diarree. Er zou een verband kunnen zijn met het speeltuinbezoek. De poepbacterie kan zitten in zand en oppervlaktewater.

Wat is E. colibacterie (Escherichia coli)? De E. colibacterie (Escherichia coli) is normaal gesproken een onschuldige darmbacterie bij mensen. Toch bestaan er varianten van E. coli waar je wél ziek van kunt worden. Zo kan de enterohemorragische E. coli (EHEC), ook wel STEC genoemd, een besmettelijke ontsteking van de dikke darm veroorzaken, vaak met bloederige diarree. In sommige gevallen kan dit leiden tot nierbeschadiging (het hemolytisch uremisch syndroom, HUS), maar dat komt in Nederland zelden voor. Bron: RIVM

'Geen risico nemen'

De gemeente Leidschendam-Voorburg zegt dat het nog niet duidelijk is waardoor de kinderen ziek zijn geworden en of er inderdaad een relatie is met de speeltuin. "Uiteraard willen we geen risico's nemen met de gezondheid van kinderen", aldus de gemeente. Daarom neemt de GGD monsters en worden het waterspeeltoestel en het drinkwater-tappunt in de speeltuin voor de zekerheid tijdelijk afgesloten.

Waterbedrijf Dunea beheert op het terrein het tappunt voor drinkwater. Dat bedrijf heeft al monsters laten nemen en verwacht binnen enkele dagen de uitkomst. Volgens een woordvoerster wordt het waterspeeltoestel van water voorzien door een zelf te bedienen pomp die grondwater oppompt. Dat is nadrukkelijk geen drinkwater. Het beheer van dit toestel en de pomp ligt bij de gemeente.

De Dunea-woordvoerster zegt te hebben vernomen dat er dertig kinderen ziek zijn geworden.

Wanneer de uitkomst van de GGD-bemonstering komt, is nog niet duidelijk.

ANP