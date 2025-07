Drinkwater speelveld Voorburg blijkt veilig, nog onduidelijk hoe 23 kinderen ziek werden

Een drinkwaterpunt bij speelveld Opa’s Veldje in Voorburg is na onderzoek veilig verklaard. Het tappunt werd zondag uit voorzorg afgesloten nadat 23 kinderen ziek waren geworden na een bezoek aan het speelveld. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak van de darm- en maagklachten van de kinderen is.

Een bezorgde ouder meldde zondag dat er zeker 23 kinderen van twee verschillende basisscholen ziek werden na een bezoek aan Opa’s Veldje. Volgens de GGD zouden ook kinderen van een scoutinggroep ziek zijn geworden, maar het exacte aantal zieke kinderen is niet bekend.

Het drinkwaterpunt van het speelveld werd voor de zekerheid afgesloten en onderzocht:

0:54 GGD onderzoekt speeltuin Voorburg na ziek worden 23 kinderen

Volgens de gemeente Leidschendam-Voorburg is het nog onduidelijk waardoor de kinderen ziek zijn geworden en of er een relatie is met het speelveld. Naast het drinkwaterpunt is er een speeltoestel op het veld dat gebruik maakt van grondwater en geen drinkwater. Er loopt nog onderzoek naar een mogelijk verband tussen dit speeltoestel en de zieke kinderen.

ANP