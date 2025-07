Kinderen die speelden bij Opa's Veldje in Voorburg hebben norovirus

Wat is er gebeurd in speeltuin Opa's Veldje? Bij een aantal kinderen die in de speeltuin in Voorburg speelden, is het norovirus vastgesteld, meldt de gemeente Leidschendam-Voorburg, die ook zegt dat het verband tussen het speeltuintje en het "zeer besmettelijke virus dat veel voorkomt" nog wordt onderzocht.

Volgens een ouder zouden zeker 23 kinderen ziek zijn geworden nadat ze twee weken geleden Opa's Veldje hadden bezocht. De speeltuin werd daarna uit voorzorg afgesloten. De GGD nam 13 juli monsters van het drinkwaterpunt bij het veldje, maar daarin werd geen vervuiling aangetroffen.

Het drinkwaterpunt van het speelveld werd voor de zekerheid afgesloten en onderzocht:

0:54 GGD onderzoekt speeltuin Voorburg na ziek worden 23 kinderen

Ook op andere plekken van het veldje zijn monsters genomen, daarvan deelt de gemeente nog geen resultaten.

Kortdurende maag- en darmklachten

De ouders van de kinderen met het norovirus zijn daarover geïnformeerd door de GGD, aldus de gemeente. Die zegt dat het tot nu toe om milde ziekteverschijnselen lijkt te gaan en noemt "kortdurende maag- en darmklachten" door het norovirus. De gemeente heeft nog geen compleet beeld van het totale aantal ziekgeworden kinderen. De GGD analyseert onderzoeken en antwoorden op vragenlijsten nog.

