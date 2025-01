Hoe besmettelijk is het norovirus en kan het gevaarlijk zijn? 6 vragen en antwoorden

Het norovirus zorgde in 2024 voor een recordaantal buikgriepgevallen in Nederland, met volgens het RIVM maar liefst 50 procent meer besmettingen dan in de vier jaren vóór corona. Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen heeft op dit moment te maken met een uitbraak van het virus. Wat is het norovirus precies en hoe kun je besmetting voorkomen?

Vorige zomer brak het norovirus uit op een schip in Harlingen. Het schip had zich aangemeerd nadat veel mensen ineens ziek waren geworden (zie bovenstaande video).

In het Zuyderland ziekenhuis is zaterdag op twee afdelingen een opnamestop afgekondigd. Acht operaties zijn vrijdag afgezegd als gevolg van de uitbraak. Hieronder leggen we met zes vragen en antwoorden uit wat het virus precies inhoudt.

Wat is het norovirus?

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een maag-darminfectie veroorzaakt. Deze infectie, ook wel buikgriep genoemd, zorgt vaak voor heftig braken, diarree en andere klachten zoals buikpijn en koorts. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer een half miljoen mensen buikgriep door dit virus.

Hoe besmettelijk is het norovirus?

Het norovirus is erg besmettelijk. Het virus verspreidt zich via ontlasting, braaksel en speeksel van besmette personen. Ook via slecht gewassen handen of besmet voedsel kan het virus worden overgedragen. Het is zelfs mogelijk om besmet te raken via kleine deeltjes in de lucht.

Welke symptomen heb je als je ziek bent door het norovirus?

Een infectie met het norovirus geeft meestal heftig braken en diarree. Andere klachten zijn misselijkheid, krampende buikpijn, hoofdpijn en soms koorts. De klachten beginnen vaak binnen een paar dagen en verdwijnen meestal na twee tot vier dagen. Bij kleine kinderen en ouderen kunnen de symptomen langer en ernstiger zijn. Door het vele braken en de diarree bestaat bij hen het risico op uitdroging. Let bij kinderen op signalen zoals een droge luier of minder drinken en neem bij twijfel contact op met een arts.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Bel de huisarts als je suf wordt, langer dan drie dagen waterdunne diarree hebt, het niet lukt om te drinken, je een dag niet plast, of bloed in je ontlasting zit. Voor ouderen geldt dat je al na één dag waterdunne diarree contact moet opnemen, zeker als je er koorts bij hebt. Bij kinderen jonger dan twee jaar moet je extra alert zijn op uitdroging en aanhoudende klachten zoals overgeven en koorts.

Hoe voorkom je besmetting?

Was je handen grondig met water en zeep na toiletgebruik en voor het eten. Maak regelmatig het toilet en andere oppervlakken schoon met chloor. Werk daarnaast schoon en precies in de keuken, houd je nagels kort en maak geen eten klaar zolang je diarree hebt. Werk je in de zorg, horeca of een kinderdagverblijf? Blijf dan nog drie dagen extra thuis nadat je klachten zijn verdwenen.

Kan buikgriep door norovirus gevaarlijk zijn?

Dat is zeldzaam. De meeste mensen herstellen binnen één of twee dagen. In uitzonderlijke gevallen kan iemand uitdrogen en als dat niet wordt opgemerkt kan iemand zelfs komen te overlijden. Dat zijn tot nu toe ouderen geweest die vaak al andere gezondheidsklachten hadden. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen in zeldzame gevallen langdurige klachten optreden.