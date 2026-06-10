TK Maxx roept gelegenheidsjurken terug vanwege kans op letsel

Winkelketen TK Maxx waarschuwt voor de gelegenheidsjurken American Princess en Couture Princess. De stiksels van de plastic balein in de zoom van de jurk kunnen beschadigd raken of slijten, waardoor de balein bloot kan komen te liggen of kan uitsteken. Dit kan leiden tot verstrikking, struikelen en mogelijk letsel veroorzaken. De winkelketen roept op om de jurk niet te gebruiken.

Het gaat om verschillende decoratieve stijlen, kleuren en leeftijdscategorieën van de gelegenheidsjurken van American Princess en Couture Princess. In onderstaande tabel zijn de desbetreffende modelnummers te vinden. De jurken zijn verkocht tussen maart en april 2026 in de winkels van TK Maxx.

De winkelketen roept op om de jurk niet te gebruiken en het product terug te brengen naar een winkel van TK Maxx. Daar krijgen klanten hun geld terug of wordt er een alternatief product aangeboden.

In bovenstaande video zie je wanneer er sprake is van een terugroepactie.