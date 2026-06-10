TK Maxx roept gelegenheidsjurken terug vanwege kans op letsel

Terugroepactie
Vandaag, 14:37
Winkelketen TK Maxx waarschuwt voor de gelegenheidsjurken American Princess en Couture Princess. De stiksels van de plastic balein in de zoom van de jurk kunnen beschadigd raken of slijten, waardoor de balein bloot kan komen te liggen of kan uitsteken. Dit kan leiden tot verstrikking, struikelen en mogelijk letsel veroorzaken. De winkelketen roept op om de jurk niet te gebruiken.
Het gaat om verschillende decoratieve stijlen, kleuren en leeftijdscategorieën van de gelegenheidsjurken van American Princess en Couture Princess. In onderstaande tabel zijn de desbetreffende modelnummers te vinden. De jurken zijn verkocht tussen maart en april 2026 in de winkels van TK Maxx.
De winkelketen roept op om de jurk niet te gebruiken en het product terug te brengen naar een winkel van TK Maxx. Daar krijgen klanten hun geld terug of wordt er een alternatief product aangeboden.
In bovenstaande video zie je wanneer er sprake is van een terugroepactie.
A07884
A77889
CP07741
CP07887
CP07908
CP17866
CP17880
CP17904
CP17908
CP27741
CP27866
CP27873
CP27880
CP27883
CP27906
CP47741
CP47829
CP47874
CP47906
CP77742
CP77874
CP77906