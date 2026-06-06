Decathlon waarschuwt klanten: stop direct met dragen van deze helm

Sportwinkelketen Decathlon roept een type ruiterhelm terug vanwege een veiligheidsprobleem. Het gaat om de Fouganza-ruitersporthelm 100. Volgens het bedrijf kan de helm tijdens gebruik verschuiven, waardoor die onvoldoende bescherming biedt bij een val of botsing.

De terugroepactie geldt voor helmen die tussen 20 oktober 2025 en 3 juni 2026 zijn verkocht. Het model was verkrijgbaar in zwart, groen, roze en lavendel.

Waarom is de helm onveilig?

Volgens Decathlon kan de riem die voorlangs het oor loopt naar achteren schuiven. Daardoor kan ook de helm zelf verschuiven op het hoofd van de drager.

"De helm beschermt in die situaties dan niet meer voldoende als de ruiter valt of in botsing komt", waarschuwt het bedrijf.

Decathlon roept klanten op om de helm per direct niet meer te gebruiken. Het product kan worden teruggebracht naar een winkel van de keten. Klanten krijgen dan het volledige aankoopbedrag terug.