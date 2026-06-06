OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Decathlon waarschuwt klanten: stop direct met dragen van deze helm

Terugroepactie

Vandaag, 15:32

Link gekopieerd

Sportwinkelketen Decathlon roept een type ruiterhelm terug vanwege een veiligheidsprobleem. Het gaat om de Fouganza-ruitersporthelm 100. Volgens het bedrijf kan de helm tijdens gebruik verschuiven, waardoor die onvoldoende bescherming biedt bij een val of botsing.

De terugroepactie geldt voor helmen die tussen 20 oktober 2025 en 3 juni 2026 zijn verkocht. Het model was verkrijgbaar in zwart, groen, roze en lavendel.

Waarom is de helm onveilig?

Volgens Decathlon kan de riem die voorlangs het oor loopt naar achteren schuiven. Daardoor kan ook de helm zelf verschuiven op het hoofd van de drager.

"De helm beschermt in die situaties dan niet meer voldoende als de ruiter valt of in botsing komt", waarschuwt het bedrijf.

Decathlon roept klanten op om de helm per direct niet meer te gebruiken. Het product kan worden teruggebracht naar een winkel van de keten. Klanten krijgen dan het volledige aankoopbedrag terug.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.