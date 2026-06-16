Contactgrill teruggeroepen vanwege risico op levensgevaarlijke stroomschok

ZWILLING roept ENFINIGY contactgrills met productmarkering 42BZ92 terug vanwege een veiligheidsrisico. Bij sommige apparaten kan het zijdelingse deel van de greep in aanraking komen met intern liggende stroomgeleidende kabels. Daardoor bestaat risico op een gevaarlijke stroomschok. Volgens het bedrijf kan dat leiden tot een potentieel gevaar voor lijf en leven.

Het bedrijf roept gebruikers op om de contactgrill direct niet meer te gebruiken. De productmarkering staat op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat. De waarschuwing geldt alleen voor contactgrills met productmarkering 42BZ92. Andere ENFINIGY contactgrills vallen niet onder de terugroepactie.

Reparatie of vervanging

Getroffen klanten kunnen kiezen voor reparatie of vervanging van hun contactgrill. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met ZWILLING via het supportcentrum van het bedrijf.