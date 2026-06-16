OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Contactgrill teruggeroepen vanwege risico op levensgevaarlijke stroomschok

Terugroepactie

Vandaag, 07:06

Link gekopieerd

ZWILLING roept ENFINIGY contactgrills met productmarkering 42BZ92 terug vanwege een veiligheidsrisico. Bij sommige apparaten kan het zijdelingse deel van de greep in aanraking komen met intern liggende stroomgeleidende kabels. Daardoor bestaat risico op een gevaarlijke stroomschok. Volgens het bedrijf kan dat leiden tot een potentieel gevaar voor lijf en leven.

Het bedrijf roept gebruikers op om de contactgrill direct niet meer te gebruiken. De productmarkering staat op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat. De waarschuwing geldt alleen voor contactgrills met productmarkering 42BZ92. Andere ENFINIGY contactgrills vallen niet onder de terugroepactie.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Reparatie of vervanging

Getroffen klanten kunnen kiezen voor reparatie of vervanging van hun contactgrill. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met ZWILLING via het supportcentrum van het bedrijf.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Waarschuwing: deze drinkglazen bevatten te veel lood en cadmium
Waarschuwing: deze drinkglazen bevatten te veel lood en cadmium
TK Maxx roept gelegenheidsjurken terug vanwege kans op letsel
TK Maxx roept gelegenheidsjurken terug vanwege kans op letsel
Decathlon waarschuwt klanten: stop direct met dragen van deze helm
Decathlon waarschuwt klanten: stop direct met dragen van deze helm

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.