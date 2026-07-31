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ALDI roept pannenkoeken terug: verkeerd etiket op verpakking

Terugroepactie

Vandaag, 14:53

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ALDI roept een partij American Style Pancakes terug. Het product bevat een verkeerd etiket, waardoor de allergenen tarwe (gluten), ei en melk niet vermeld staan in de Nederlandse taal.

Het gaat om American Style Pancakes 6 stuks (240 gram) met houdbaarheidsdata van 27 juli 2026 tot en met 31 augustus 2026 en EAN-code 4047247072953.

Voor consumenten zonder allergieën voor tarwe (gluten), ei en melk is het product volgens ALDI wel veilig om te eten. Andere houdbaarheidsdata van de American Style Pancakes vallen niet onder de terugroepactie.

Product terugbrengen

Klanten met een tarwe(gluten)-, ei- of lactose-allergie kunnen het product, ook als de verpakking al is geopend, terugbrengen naar een ALDI-winkel. Een kassabon is daarvoor niet nodig. Het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald.

ALDI biedt excuses aan voor het ongemak.

Door Redactie Hart van Nederland

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