Waarschuwing voor Yopokki-rijstcakes: mogelijk bedorven

TK Maxx waarschuwt voor verschillende Yopokki-rijstcakes uit specifieke batches met een bepaalde houdbaarheidsdatum. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunnen de betrokken producten bedorven rijstcake bevatten.

Consumenten krijgen het advies de producten niet te eten. De rijstcakes zijn tussen januari 2026 en juli 2026 verkocht in TK Maxx-winkels.