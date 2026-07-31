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Waarschuwing voor Yopokki-rijstcakes: mogelijk bedorven

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Vandaag, 15:37

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TK Maxx waarschuwt voor verschillende Yopokki-rijstcakes uit specifieke batches met een bepaalde houdbaarheidsdatum. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunnen de betrokken producten bedorven rijstcake bevatten.

Consumenten krijgen het advies de producten niet te eten. De rijstcakes zijn tussen januari 2026 en juli 2026 verkocht in TK Maxx-winkels.

Het gaat om deze producten:

  • Yopokki Ricecake Cup Cheese, 120 g, 18-12-2026

  • Yopokki Ricecake Cup Sweet & Spicy, 140 g, 16-12-2026

  • Yopokki Ricecake Tomato, 120 g, 13-01-2027

  • Yopokki Ricecake Cup Kimchi, 115 g, 13-12-2026

  • Yopokki Ricecake Cup Kimchi, 145 g, 13-01-2027

  • Yopokki Ricecake Cup Carbonara, 120 g, 18-12-2026

  • Yopokki Ricecake Cup Jjajang, 120 g, 13-01-2027

Door Redactie Hart van Nederland

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